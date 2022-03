Zuid-Koreaanse onderneming gaat HSL-traject Marrakech-Agadir ontwerpen

Een consortium onder leiding van de Korean National Railway (KNR) heeft de aanbesteding binnen gesleept om de hogesnelheidslijn (HSL) Marrakech-Agadir te ontwerpen

Dat meldt get bureau voor nationale spoorwegen ONCF dinsdag. Volgende maand wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

De Zuid-Koreaanse spoorwegconstructie- en beheergroep gaat voor een bedrag van $ 32 miljoen gedetailleerde ontwerpdiensten leveren voor het derde deel van de hogesnelheidslijn die Marrakech met Agadir verbindt over een afstand van 230 km.

De Zuid-Koreaanse groep heeft daarmee de bieding van Franse concurrenten overwonnen. De fransen zijn in het verleden verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en aanleggen van een aantal trajecten van de HSL in Marokko.



Het is voor KNR de eerste HSL-opdracht in Afrika. "De toekenning van dit project is een kans om de wereld te laten weten dat Korea over de technologie beschikt om ontwerpen voor hogesnelheidstreinen te exporteren", zegt KNR-voorman Kim Han-young.

De aanleg van de HSL-lijn tussen de twee zuidelijke steden is van hoge prioriteit voor ONCF. Volgens transportminister Mohamed Abdeljalil gaat het project minstens 50 miljard DH (€ 4,6 miljard) kosten en wordt momenteel nog gezocht naar het geld.

