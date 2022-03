RAM voert eerste vlucht uit tussen Marokko en Israël

Zondag vond de eerste vlucht van de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) tussen Casablanca en Tel-Aviv plaats.

De Dreamliner van RAM vertrok vanuit Marokko met aan boord een grote delegatie uit het bedrijfsleven.

RAM-CEO Abdelhamid Addou omschreef de vlucht als "een nieuwe directe lijn die de vele Marokkaanse joden die hun geboorteland hebben verlaten, evenals hun nakomelingen, in staat zal stellen terug te keren om het land van hun voorouders te bezoeken.".

"Het is een historisch moment. Dit is voor mij een volkomen natuurlijk moment omdat er altijd banden zijn geweest tussen de joodse gemeenschap van Marokkaanse afkomst en hun land, dat is Marokko.", zei Addou in een interview met nieuwsdienst Médias24 na de eerste landing van de Dreamliner van RAM op de luchthaven van Tel Aviv, David Ben Gurion.



Volgens Addou is de directe vlucht ook een instrument om het toerisme in Marokko te ondersteunen. "De Israëlische toerist is een toerist die veel reist", zei Addou, hij verzekerde dat zijn bedrijf vandaag alles kan bieden waar een Israëlische toerist naar op zoek is.

Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Daardoor worden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.

