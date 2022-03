Marokko: veroordeelde terrorist pleegt zelfmoord in gevangenis Kenitra

marokko 15 mrt 12:13

Een gevangene die is veroordeeld voor terreur heeft maandag zelfmoord gepleegd in zijn cel in de gevangenis in Kenitra.

Dat meldt het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) in een persbericht. De man gebruikte zijn beddengoed om zichzelf op te hangen in zijn cel. Volgens de gevangenisdirectie was de man onder behandeling voor een psychische aandoening. Ook zou de man "ontdaan" zijn geweest omdat zijn vrouw verwikkeld is geraakt in een fraudezaak nadat het voertuig van haar man was gestolen. Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl © MAROKKO.NL 2022