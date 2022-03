Experts: Ongehoord Nederland brengt nepnieuws zonder weerwoord

De nieuwe aspirant-omroep Ongehoord Nederland voldoet niet aan de journalistieke code en brengt ongefundeerde feiten zonder enig weerwoord.

De omroep is hiermee schuldig aan het verspreiden van desinformatie, zeggen media-experts in gesprek met dagblad Trouw. Zij baseren zich op de eerste drie weken waarin ON uitzendt.

Gasten aan tafel van ON brengen meningen en geruchten als vaststaande feiten zonder dat presentatoren hen daarop wijzen of doorvragen. Zo krijgen kijkers van ON volgens experts het idee dat de oorlog in Oekraïne de schuld is van het Westen en de stikstofcrisis niet bestaat. Ook wordt in de programma's gesuggereerd dat er een hogere macht met een verborgen agenda is die iedereen manipuleert.

"Als je als journalist in een programma als Ongehoord Nieuws, of welk journalistiek programma dan ook, geen tegengas geeft als dergelijke onjuistheden worden verkondigd dan draag je bij aan de verspreiding van desinformatie", stelt mediawetenschapper Nel Ruigrok van de Erasmus Universiteit in Trouw.



Bufferstaat

Desinformatie wordt bijvoorbeeld verspreid door politici als Wybren van Haga, Thierry Baudet en Geert Wilders, die de afgelopen weken te gast waren. Ook Arnold Karskens, de voorman van ON, doet hieraan mee. Hij stelde over de inval in Oekraïne dat "Poetin niet anders kon dan zo reageren" omdat Oekraïne nou eenmaal een "bufferstaat" is.

Eerder deze week plaatste ook Hans Laroes, de voormalig hoofdredacteur van het NOS Journaal, al kanttekeningen bij de omroep. Hij sprak van een "tragische grap". De Ombudsman van de NPO doet een onderzoek naar de klachten die over de uitzendingen zijn binnengekomen. De NPO wacht dit onderzoek af en stelt ondertussen "doorlopend in gesprek te zijn, zoals we dat doen met alle omroepen".



Discriminatie en racisme

De ombudsman van NPO heeft klachten gekregen over "onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid". Ook zijn er klachten binnengekomen over discriminatie en racisme.

De omroep van Arnold Karskens kreeg vorig jaar van toenmalig demissionair mediaminister Arie Slob de aspirant-status op voorwaarde dat de omroep "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" deelde als andere omroepen binnen de NPO.



ON heeft toen ook expliciet de NPO-code ondertekend die dat voorschrijft en verplicht. Ondanks de voorwaarden van Slob laat het ministerie van OCW weten dat er vanuit het ministerie geen toezicht wordt gehouden op de content die Ongehoord Nederland maakt.

Karskens zelf stelde recent in reactie op alle kritiek "de andere kant van het nieuws te willen belichten". Hij heeft een klacht bij NPO ingediend tegen de ombudsman.

