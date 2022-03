Premier Johnson bezoekt Golfstaten, wil meer olieproductie

De Britse premier Boris Johnson begint woensdag aan een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saoedi-Arabië.

Hij wil de Golfstaten overhalen om meer olie te gaan produceren om zo de hard gestegen brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne tegen te gaan.

Johnson zal in Abu Dhabi een ontmoeting hebben met kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de leider van de VAE. Daarna reist hij naar de Saoedische hoofdstad Riyad voor een ontmoeting met kroonprins Mohammed bin Salman.

Door de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen, hoewel de prijzen de afgelopen dagen wel wat zijn gedaald. In een verklaring stelde Johnson dat de wereld af moet van Russische fossiele brandstoffen en dat de VAE en Saoedi-Arabië daar een zeer belangrijke rol bij kunnen spelen.



Het Verenigd Koninkrijk heeft al gezegd tegen het einde van dit jaar helemaal te willen stoppen met de import van Russische olie.

Controversieel bezoek

De VAE en Saoedi-Arabië zijn lid van oliekartel OPEC. De twee Golfstaten produceren samen meer dan 13 miljoen vaten per dag en hebben voldoende reservecapaciteit om de productie verder op te voeren.



De OPEC en bondgenoten waaronder Rusland zijn al bezig om maandelijks meer te produceren, maar het oliekartel heeft tot dusver geen gehoor gegeven aan oproepen van onder meer Europa en de Verenigde Staten om nog meer olie te gaan oppompen.

Het bezoek van Johnson aan Saoedi-Arabië is wel controversieel, want zaterdag werd nog bekend dat het land op één dag 81 mensen had geëxecuteerd die waren veroordeeld voor terrorisme. Mensenrechtenorganisaties hadden daarom Johnson opgeroepen het bezoek af te blazen. Johnson heeft gezegd dat hij de kwestie zal bespreken tijdens zijn bezoek aan Riyad.

