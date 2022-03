Raad: onderwijs niet goed voorbereid op komst veel vluchtelingen

Het Nederlandse onderwijs is er "niet echt klaar voor" om een groot aantal Oekraïense vluchtelingen goed onderwijs te geven.

Daarvoor waarschuwt de Onderwijsraad in een brief aan de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

Volgens de raad komt het onderwijs "voor een grote uitdaging te staan, in een periode bovendien waarin er al stevige structurele problemen spelen in het onderwijs". De raad wijst opnieuw op een advies dat hij in 2017 uitbracht over het lesgeven aan kinderen van vluchtelingen.

De conclusie was destijds dat de sector er niet voldoende op voorbereid was om "in korte tijd veel vluchtelingen van goed onderwijs te voorzien". Ondanks een aantal maatregelen "is deze situatie nog niet blijvend veranderd", stelt het adviesorgaan nu vast.

"Aanvullende maatregelen en investeringen zijn gewenst om de toegankelijkheid van het onderwijs aan vluchtelingen te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de organisatie efficiënter te maken", adviseert de Onderwijsraad.



Verhuizingen

De meest verstorende factor is volgens de raad dat vluchtelingen na aankomst veelvuldig moeten verhuizen. "De Onderwijsraad maakt zich er zorgen over dat dit met de huidige groep vluchtelingen opnieuw gaat gebeuren. De raad dringt er dan ook op aan om de schoolloopbaan van vluchtelingen zo min mogelijk te laten doorkruisen door verhuizingen."

Een ander advies is om alle peuters van vluchtelingen toegang te geven tot voorschoolse voorzieningen, zoals peuterspeelzalen. "Jonge vluchtelingenkinderen hebben veel baat bij een goed voorschools aanbod. Ze verkeren in een situatie waarin hun ouders in beslag worden genomen door onzekerheid over andere gezins- en familieleden, over de situatie in het land van herkomst en over hun toekomst."

Op langere termijn zijn investeringen in deskundigheid en onderwijsmaterialen nodig, vindt de raad. "Naast kwantiteit moet de nadruk meteen ook liggen op de kwaliteit van het aanbod. Hierin is de afgelopen decennia helaas te weinig geïnvesteerd." Ook de doorstroom vanuit speciale internationale schakelklassen naar het reguliere onderwijs moet beter, aldus de adviseurs.

© ANP 2022