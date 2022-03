Marokkaanse en Israëlische werkgevers gaan samenwerken

Marokkaanse en Israëlische werkgevers zijn overeengekomen om de onderlinge handel, investeringen en technologische ontwikkelingen te bevorderen.

De Federatie van Kamer van Koophandels (KvK), de Marokkaanse werkgeversvereniging CGEM en zijn Israëlische evenknie IEBO tekenden dinsdag in Tel Aviv een overeenkomst daarover tijdens het Israël-Marokko Business Forum.

De bijeenkomst werd bijgewoond door CGEM-voorman Chakib Ali, IEBO-voorzitter Ron Tomer en KvK-voorzitter Uriel Lynn. Ali omschreef de overeenkomst als een "nieuwe mijlpaal" in het streven naar een "sterk en duurzaam economisch partnerschap tussen onze landen".

De drie partners gaan een bilaterale bedrijfsraad oprichten om de uitwisseling van informatie en expertise tussen Marokko en Israël op het gebied van handel, innovatie, technologieën en onderzoek en ontwikkeling te ontwikkelen. Ook zal een gezamenlijke economische studie worden uitgevoerd om potentiële handelsmogelijkheden in beide markten te verkennen.



Daarnaast zullen de drie organisaties lijsten delen van importeurs en exporteurs die in beide landen actief zijn, evenals documenten met betrekking tot economische ontwikkeling, buitenlandse handel, investeringsbeleid, belastingen en wetswijzigingen.

"Ik heet jullie allemaal van harte welkom in Marokko! De betrekkingen tussen onze landen zijn een nieuw tijdperk ingegaan. Laten we onze krachten bundelen om een ​​mooie toekomst voor onze samenwerking te verzekeren!", zei Ali.



De CGEM-IEBO-partnerschapsovereenkomst volgt op een reeks bilaterale overeenkomsten op het gebied van luchtvaart, energie, landbouw en visteelt tussen Marokkaanse en Israëlische bedrijven en ministeries. De diplomatieke en economische toenadering is het resultaat van de ondertekening van de Abraham-akkoorden in 2020 tussen Marokko, Israël en de Verenigde Staten.

In februari tekende de Israëlische minister Orna Barbivai (Handel en Industrie) een samenwerkingsovereenkomst om bedrijven in beide landen aan te moedigen samen te werken in sectoren als automotive, hernieuwbare energie en de agrarische sector.

