Klimaatverandering bedreiging voor argan-industrie en biodiversiteit in Marokko

Klimaatverandering zal leiden tot een direct verlies van de biodiversiteit van Marokko.

De hoeveelheid land die geschikt is voor het kweken van arganbomen zal tussen 2050 en 2070 waarschijnlijk met 32 procent afnemen en vormt een bedreiging voor het levensonderhoud en een belemmering van de economische groei.

De krimpcijfers maken deel uit van een onderzoek gerelateerd aan klimaatverandering dat in februari 2022 is vrijgegeven door het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC).

De IPCC-rapporten worden sinds 1990 opgesteld en ,zijn bedoeld om alarm te slaan over de ecologische en sociaaleconomische gevolgen van klimaatverandering. Het rapport van dit jaar kreeg volgens internationale waarnemers niet zoveel aandacht als de vorige, deels vanwege de chaos in het Oekraïne-conflict en deels omdat mensen de gevolgen van klimaatverandering in het dagelijkse nieuws zien in plaats van grimmige wetenschappelijke toekomstvoorspellingen.



Waterschaarste

Op basis van duizenden academische stukken stelt het IPCC-rapport dat sociaal-economische sectoren in alle mediterrane landen, inclusief Marokko, kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Een stijging van de temperatuur met 1°C kost de mediterrane landen gemiddeld 1,1 punt minder bruto binnenlandse productie (BBP), voorspelt het rapport.

In Marokko kan klimaatverandering zelfs leiden tot een verlies van 3 procent van het BBP in 2050, een bedreiging voor de economische groeivooruitzichten van het land.



Heel Noord-Afrika zal tussen 2030 en 2065 een vermindering van 5 tot 40 procent van de oppervlaktewatervoorraden zien. Het tempo van waterschaarste zal vooral in Marokko en Tunesië toenemen aangezien de oppervlaktewatervoorraden in de twee landen tegen 2050 met 10-63 procent zullen afnemen.

Bij een stijging van de temperatuur met 1,5 tot 2 °C zullen de droogtes ernstiger en frequenter worden waardoor ook het gebruik van rivierstromen in waterkrachtcentrales in Nood-Afrikaanse landen kan afnemen.

