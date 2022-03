Marrakech Marathon terug van weggeweest, 12.000 hardlopers doen mee

Op 15 mei wordt de 32e editie van de Marrakech International Marathon georganiseerd.

Meer dan 12.000 hardlopers van over de hele wereld zullen deelnemen. Het sportevenement werd de afgelopen twee jaar afgeblazen vanwege de coronapandemie.

De internationale marathon wordt georganiseerd door de Hoge Atlas Vereniging, in samenwerking met onder meer het Ministerie van Onderwijs en Sport.

In mei kent Marrakech een gematigd klimaat en een prachtig circuit dat zich uitstrekt langs paden met palm-, sinaasappel- en olijfbomen en historische stadsmuren.



De marathon van Marrakech is uitgegroeid tot een belangrijk internationaal sportevenement en heeft meerdere grote sportatleten gelanceerd. Denk daarbij aan Abdelkader Moaiziz, recordhouder van 1999 tot 2012 (2 uur en 8 minuten) en tweevoudig winnaar van de marathon van Londen (1999 en 2001) en de marathon van New York in 2000. Abdel Rahim El Koumri, beste Marokkaanse prestatie (2 uur 5 minuten 30 seconden) van 2002 tot 2009 en Jawad Gharib die in 2009 in Londen een tijd van 2 uur en 5 minuten en 27 seconden neerzette.

De Internationale Marathon van Marrakech behaalde de kwalificatie-accreditatie voor de Wereldkampioenschappen (Peking 2015) en de accreditatie voor de Olympische Spelen (Tokyo 2020).

