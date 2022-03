ONHYM sluit overeenkomst voor aansluiten Tendrara-gasveld op EMPL-pijpleiding

Het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM heeft een overeenkomst gesloten met het Britse Sound Energy om het Tendrara-gasveld te koppelen aan de Maghreb-Europe-pijpleiding (EMPL).

Met de aansluiting wordt de toegang tot Tendrara-gas vergemakkelijkt voor alle klanten die op EMPL zijn aangesloten.

"Deze ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de routekaart die in augustus 2021 door het Ministerie van Energie is vrijgegeven om de toekomstige Marokkaanse energie te leveren", zei Graham Lyon van Sound Energy. De CEO van het bedrijf zegt nog met lokale en internationale financieringspartners in gesprek te zijn om de projectfinanciering rond te krijgen.

EMPL reanimeren

De EMPL-gaspijpleiding werd tot en met november vorig jaar gebruikt om Spanje te bevoorraden met Algerijns gas maar door diplomatieke onenigheid met Algiers besloot de Algerijnse regering om het contract met Marokko te beëindigen. De pijpleidingen lopen voor het grootste deel via Marokko en verbinden Afrika met Spanje via de Straat van Gibraltar.



De pijpleiding werd 26 jaar geleden in gebruik genomen en wordt sinds november 2021 niet meer benut waarop Marokko en Sound Energy besloten om het Marokkaanse deel van de peperdure gaspijpleiding nieuw leven in te blazen. Onder de nieuwe overeenkomst zal Sound Energy de pijpleiding voor een periode van 10 jaar van gas voorzien.

Ook voor het onderzeese deel van de pijpleiding is inmiddels een andere functie gevonden en zal worden gebruikt om gas vanuit Spanje naar Marokko te vervoeren.

