Erdogan: haat tegen moslims verspreidt zich als plaag in westerse landen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dinsdag dat islamofobie zich als een plaag blijft verspreiden in westerse landen.

"Islamofobie vergiftigt alle segmenten van de samenleving, van mensen op straat tot politici, arbeiders en ambtenaren", zei Erdogan in een videoboodschap op het tweede International Media and Islamophobia Forum in de Turkse hoofdstad Ankara.

Het Turkse staatshoofd haalde ook uit naar de rol van de pers en zei dat onverantwoordelijke media een negatieve invloed heeft op moslims en op miljoenen mensen met verschillende talen, religies, afkomsten en culturen.

Erdogan verwees naar de "gênante debatten" die momenteel worden gevoerd in de context van de Oekraïne-crisis en noemt ze het onthullende bewijs van "de gevaarlijke dimensies van islamofobie en cultureel racisme.".



Discriminatie van kwetsbare mensen is volgens Erdogan een probleem en verantwoordelijkheid voor iedereen en niet alleen voor moslims. "Anders kunnen we islamofobe aanvallen zoals die in Nieuw-Zeeland in 2019 en Canada in 2021 niet voorkomen", waarschuwde Erdogan.

Hij benadrukte dat de grootste verantwoordelijkheid echter bij de islamitische wereld en haar instellingen ligt. "Moslims moeten krachtig reageren, hun rechten op legitieme gronden zoeken en vechten tegen dit onrecht, onwettigheid en discriminatie.", zei hij.



Islamofobie kan worden gedefinieerd als "de dominante ideologie van de 21e eeuw", zei communicatiedirecteur van de Turkse regering Fahrettin Altun. Moslimgemeenschappen over de hele wereld hebben in toenemende mate te maken met islamofobe aanvallen en islamofobe discoursen.

"We zien dat islamofobe gebeurtenissen zich ook verspreiden in het sociale leven en dat zien we in bepaalde landen. Het is vrouwen verboden om naar het onderwijs te gaan vanwege hun kleding en hoofddoeken", zei Altun.



"We zien dat radicaal-rechtse groepen islamofobie misbruiken, en in heel Europa zien we een proces waarin vrouwen zich onthouden van het dragen van religieuze kleding en zelfs bang zijn om naar moskeeën te gaan", voegde hij eraan toe. Mensen die het slachtoffer zijn van islamofobe aanvallen hebben behoefte aan meer veiligheid en beveiliging, drong hij aan.

Oekraïne

Altun benadrukte ook dat de discriminatie van vluchtelingen op basis van religie en cultuur altijd nooit zal worden vergeten, wijzend op de ongelijkheden in de behandeling van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld zoals Syrië, Afghanistan en Afrikaanse landen.

De strijd tegen moslimhaat moet in Europa beginnen en zich over de hele wereld moeten verspreiden, vindt Altun. "Nu islamofobie in Europa geïnstitutionaliseerd raakt, moet de strijd tegen islamofobie ook in Europa worden geïnstitutionaliseerd", benadrukte hij.

© Anadolu/Marokko.nl 2022