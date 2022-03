Ruim 100.000 Marokkanen studeren in het buitenland

Het aantal studenten uit Marokko dat in het buitenland studeert blijft toenemen.

Het aantal studenten uit Marokko dat in het buitenland studeert is opgelopen tot 100.000, meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribia. Een stijging van 15 procent vergeleken met 2018, toen er iets meer dan 80.000 Marokkaanse studenten in het buitenland stonden ingeschreven.

De gemiddelde jaarlijkse kosten van studeren in het buitenland kunnen oplopen tot 90.000 DH (€ 8.300), vervolgt de krant. Marokkaanse studenten ontvangen jaarlijks ruim 900 miljard DH (€ 83 miljard) van familieleden uit Marokko.

De meeste studenten uit Marokko kiezen bij een buitenlandse studie voor Frankrijk, in 2018-2019 bedroeg dat aantal 41.729. Zij vormen al geruime de grootste gemeenschap van internationale studenten in Frankrijk, met 12 procent van het totale aantal buitenlandse studenten.



In de loop der jaren kregen ook andere landen bekendheid, met name Canada en meer specifiek de Franstalige provincies. 70% van de Marokkaanse studenten in Canada kiest dan ook voor Quebec. Momenteel studeren zo'n 4.000 studenten uit Marokko in het Noord-Amerikaanse land, meer dan het drievoudige van het aantal in 2012.

In Europa blijven landen als Duitsland en Spanje populair onder jonge Marokkaanse studenten. In 2017 telde Duitsland maar liefst 8.000 studenten uit Marokko en bij de start van studiejaar 2019-2020 kozen maar liefst 5.000 Marokkaanse leerlingen voor Spanje.

Oekraïne

Andere bestemmingen zijn vooral populair voor medische studies; Senegal, Tunesië, Rusland, maar ook landen in Oost-Europa. Oekraïne staat aan top en telt meer dan 10.000 Marokkaanse studenten, vaak kozen ze voor een studie tandheelkunde, farmacie, techniek of architectuur.

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de studenten grotendeels gerepatrieerd. Momenteel werkt het onderwijsministerie in Marokko aan oplossingen voor de geëvacueerde studenten om te voorkomen dat het conflict in Oekraïne leidt tot studieachterstand.

