RAM-directeur Addou opgenomen in Forbes-lijst van 50 meest invloedrijke toerismeleiders MENA-regio

Forbes heeft Abdelhamid Addou, de CEO van Royal Air Maroc (RAM) opgenomen in de MENA-editie van de ranglijst Top 50 Reis en Toerismeleiders

Het Amerikaanse zakenmagazine stelt jaarlijks de ranglijst samen op basis van de loopbaanervaringen, prestaties, invloed en de omvang van het bedrijf en hun eigendommen.

Forbes heeft 50 kandidaten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) geselecteerd wiens werkgebied zich uitstrekt over het hele reisecosysteem, inclusief luchtvaart, hotels en bestemmingen.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voeren de lijst aan met 24 leiders, gevolgd door Saoedi-Arabië (11) en Egypte (4). De geselecteerde leiders zijn actief in de hotel- en horecasector (26), de luchtvaartsector (17) en de toerismesector (7).



Het tijdschrift koos RAM-voorman Addou voor de 33e positie van de ranglijst. Addou is sinds februari 2016 CEO en voorzitter van RAM en in 2021 trad hij toe als bestuurslid van de International Air Transport Association (IATA).

De nationale luchtvaartmaatschappij is de grootste van het land en eigendom van de Marokkaanse regering. In 2020 trad RAM toe tot de Oneworld Alliance. Voor de coronapandemie was de vloot van RAM 52 vliegtuigen groot en vloog de luchtvaartmaatschappij naar 99 bestemmingen.

© MAROKKO.NL 2022