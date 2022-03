Handel tussen Marokko en Spanje bereikte recordhoogte in 2021

De handel tussen Marokko en Spanje bereikte vorig jaar een recordhoogte.

In 2021 exporteerde Marokko ruim 74 miljard DH (€ 6,8 miljard) aan producten naar Spanje, 14,6 procent meer dan het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van de Spaanse ambassade in Rabat.

Marokko importeerde daarentegen voor 100 miljard DH (€ 9,2 miljard) uit Spanje, een toename van 29,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De handel tussen de twee landen is goed voor bijna een derde van de Marokkaanse buitenlandse handel. Marokko is de belangrijkste Afrikaanse klant van Spanje en de op één na grootste klant ter wereld buiten de Europese Unie.

De handelsbalans tussen Marokko en Spanje vertoont sinds 2016 een positieve helling, met een lichte daling in 2020 als gevolg van de coronapandemie. In coronajaar 2020 bleef de Marokkaanse uitvoer naar Spanje steken op 67 miljard DH (€ 6,1 miljard). De invoer bedroeg toen nog 77,5 miljard DH (€ 7,1 miljard).



Spanjaarden importeren voornamelijk groente en fruit uit Marokko. Volgens de Spaanse Federatie van Verenigingen van Producenten en Exporteurs van Fruit, Groenten, Bloemen en Levende Planten (FEPEX) is de invoer in de eerste helft van 2021 opgelopen tot 220.771 ton, 2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Naast Marokkaanse tomaten zijn watermeloenen het op één na meest geïmporteerde fruit. Spanje heeft ruim 59.000 ton hiervan geïmporteerd, gevolgd door avocado's, kiwi's en blauwe bessen. Van de niet-Europese leveranciers stond Marokko in 2021 op de eerste plaats, gevolgd door Costa Rica en Peru.

