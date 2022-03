Marokko gaat enkelband invoeren wegens overbevolking gevangenissen

Het Ministerie van Justitie in Marokko gaat de elektronische enkelband invoeren om de overbevolking in gevangenissen tegen te gaan.

Het wetsvoorstel tot hervorming van het wetboek van strafvordering bevat verschillende maatregelen waarmee de justitiële autoriteiten de stijgende gevangenispopulatie in Marokko willen beteugelen.

Het elektronisch volgen van gevangenen zal eerst worden toegepast op mensen die in voorarrest verkeren, zo'n 45 procent van de gevangenispopulatie in Marokko bestaat uit verdachten die nog wachten op hun strafproces.

Het is aan de onderzoeksrechter om te bepalen of een verdachte zijn proces in vrijheid mag afwachten of in voorlopige hechtenis wordt geplaatst.

© MAROKKO.NL 2022