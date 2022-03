Exitpoll: PvdA verslaat GroenLinks als grootste partij in Amsterdam

De PvdA haalt in Amsterdam de meeste stemmen en verslaat daarmee GroenLinks als grootste partij. De PvdA haalt 17,3 procent van de stemmen.

Dat blijkt uit een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. GroenLinks haalt 16,5 procent van de stemmen.

Volgens Ipsos halen beide partijen negen zetels. GroenLinks werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de grootste met 20,4 procent. Toen haalde de PvdA 10,7 procent.

Forum voor Democratie verliest fors in de hoofdstad. Daar gaat de partij van 5,8 procent naar 1,8 procent. Ook DENK en de SP verliezen: zij gaan respectievelijk van 6,7 procent naar 4,1 procent en van 7,5 procent naar 5,2 procent.



Volt

Nieuwkomer Volt haalt 4,1 procent van de stemmen. BIJ1 wint flink en gaat van 1,9 procent naar 6,8 procent.



De opkomst is dit jaar lager dan bij de vorige verkiezingen. Deze keer ging volgens de gemeente in totaal 46 procent van de kiezers stemmen. In 2018 was dat 52,2 procent.



CDA

De voorlopige uitslag in Amsterdam lijkt erop te duiden dat CDA-fractieleider Diederik Boomsma zijn enige zetel kwijtraakt. Boomsma werd uitgerekend afgelopen maandag uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland en draagt die titel tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Ook het oudste raadslid van het land, de 85-jarige Wil van Soest van de Partij van de Ouderen, raakt waarschijnlijk haar zetel kwijt. De ChristenUnie, ook met één zetel vertegenwoordigd, zou ook uit de Amsterdamse raad verdwijnen.

