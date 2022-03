Nederlandse supermarkten beperken verkoop zonnebloemolie

Supermarkten beperken soms de verkoop van zonnebloemolie om tekorten te voorkomen.

Dat doen ze omdat de levering steeds lastiger wordt, meldt brancheorganisatie Centraal bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Desondanks zijn in sommige Nederlandse supermarkten de schappen vrijwel leeg. De zonnebloemolie die in Nederland wordt verkocht komt voor twee derde uit Oekraïne. Door de oorlog wordt die niet geleverd.

Voor andere producten waar zonnebloemolie in is verwerkt, wordt gekeken of dit vervangen kan worden door andere plantaardige oliën, laat het CBL weten. Daarover zijn de supermarkten in gesprek met fabrikanten en overheden, waarbij voedselveiligheid voorop staat.



"De alternatieven zijn er en het gaat vaak om lage doseringen, waardoor het goed te vervangen is door andere plantaardige oliën", aldus een woordvoerster van de supermarktenkoepel. Als er veranderingen komen, zal het CBL daar in één keer klanten over informeren.

Eerder deze week gaf de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) al aan dat fabrikanten bezig zijn met alternatieven voor zonnebloemolie. Die organisatie schatte in dat de zonnebloemolie uit Oekraïne over vier tot zes weken op is.

