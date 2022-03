CBR houdt vast aan dragen mondkapje in gesloten voertuigen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) blijft voorlopig vasthouden aan het dragen van een mondkapje voor alle inzittenden tijdens praktijkexamens, toetsen en rijtesten in gesloten voertuigen.

Het gaat hier onder meer om voertuigen als auto's, vrachtwagens en tractors, zo is donderdag gemeld.

De maatregel geldt in ieder geval tot 1 mei van dit jaar. Eerder deze week werd door het kabinet aangekondigd dat de coronamaatregelen verder afgebouwd worden. Zo is een mondkapje in het ov vanaf volgende week niet meer nodig.

Het CBR handhaaft het dragen van een mondkapje echter nog met het oog op de veiligheid van de medewerkers "die dagelijks in een kleine gesloten ruimte hun werk moeten doen".

