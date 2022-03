Marokko strijdt zonder Mazraoui en Ziyech met Congo om WK-ticket

De Marokkaanse voetbalploeg gaat zich zonder Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech proberen te plaatsen voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

De rechtsback van Ajax en de aanvallende middenvelder van Chelsea ontbreken in de selectie die bondscoach Vahid Halilhodzic presenteerde voor de twee duels met Congo.

Ook NEC-verdediger Souffian El Karouani en aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ kregen geen uitnodiging. Zij maakten begin dit jaar wel deel uit van de Marokkaanse selectie op het toernooi om de Afrika Cup.

Congo en Marokko treffen elkaar volgende week vrijdag (25 maart) in Kinshasa, vier dagen later is de return in Casablanca. Inzet is een ticket naar het WK.



De Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa zei onlangs dat Mazraoui en Ziyech zouden worden opgenomen in de voorlopige selectie van Halilhodzic, met wie beiden vorig jaar botsten.

Via de sociale media lieten Mazraoui (24) en Ziyech (28) echter direct weten niets te voelen voor een terugkeer in de nationale ploeg zolang het conflict met de bondscoach niet is opgelost.

© ANP 2022