Marokkaans Saharastof helpt Nederlandse autowasstraten aan extra inkomsten

Het is donderdag erg druk bij autowasstraten als gevolg van het Saharastof dat woensdag op Nederland neerdaalde.

"Het loopt aardig door ja, om het zacht uit te drukken", aldus een woordvoerder van Bovag, waarbij 170 autowasstraten zijn aangesloten. Hij spreekt van een "patroon van drukte" bij dit weerfenomeen.

Zondag werd de eerste Saharastof al in het land waargenomen. Hier en daar was het stof zichtbaar op auto's nadat er een beetje regen was gevallen.

Mensen die van het laagje stof af willen, kunnen ook zelf hun auto wassen. De Bovag adviseert om de auto dan eerst goed af te spoelen, voordat ze met een borstel aan de slag gaan.

© ANP 2022