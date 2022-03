Aboutaleb wil onderzoek naar lage opkomst in Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaken van de lage opkomst in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Hij zei dat bij een bezoek aan Ahoy waar hij samen met Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekeek hoe de ruim 200.000 Rotterdamse stembiljetten werden geteld en verwerkt.

De burgemeester zal zijn voornemen bespreken tijdens een ontmoeting die hij donderdag heeft met de lijsttrekkers van de veertien partijen die een of meerdere zetels krijgen in de nieuwe Rotterdamse raad.

Aboutaleb noemde het woensdag al teleurstellend dat minder dan vier op de tien Rotterdammers (38,9 procent) de moeite hebben genomen om te gaan stemmen. Hij voegde daar donderdag aan toe dat hij niet alleen teleurgesteld, maar eigenlijk ook "heel verdrietig" is over de opkomst.



Te vroeg

Bruins Slot herhaalde donderdag nog eens dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de reden is voor de historisch lage opkomst bij de verkiezingen van dit jaar. "Uit analyse moet blijken wat de oorzaken zijn van de lage opkomst in vooral in de grote steden." Het landelijke opkomstcijfer lag op net geen 51 procent.



De bewindsvrouw van het CDA hoopt later een beter beeld te hebben van de opkomst in het hele land. Het is volgens haar nog niet duidelijk of er lokale omstandigheden of andere zaken zoals corona en de oorlog in Oekraïne een rol speelden.

Eerder donderdag kondigde burgemeester Femke Halsema al aan dat Amsterdam onderzoek gaat doen naar de oorzaak van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze noemt de lage opkomst "zorgelijk".

In de hoofdstad bracht volgens de voorlopige uitslag 46 procent van het electoraat een stem uit.

© ANP 2022