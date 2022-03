VN knopen banden aan met Taliban

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft donderdag een resolutie aangenomen om formele banden aan te gaan met de Talibanregering in Afghanistan.

Het machtige orgaan gaf een nieuw mandaat voor de politieke missie van de VN in Afghanistan. De resolutie gaat onder meer over politieke en humanitaire samenwerking.

Er wordt gesproken over versterking van mensenrechten, de rechten van kinderen en vrouwen en de bescherming van journalisten. Volgens de Veiligheidsraad is de resolutie een belangrijke stap op weg naar vrede en stabiliteit in Afghanistan. Ze maakt het mogelijk om adequaat te reageren op de humanitaire en economische problemen in het land.

Sinds de machtsovername door de Taliban vorig jaar zomer verkeert Afghanistan in een diepe crisis. Volgens de VN hebben bijna 23 miljoen mensen in Afghanistan voedselhulp nodig, circa 55 procent van de bevolking. Voor bijna 9 miljoen van hen dreigt hongersnood. Door het internationale isolement van de Taliban is het moeilijk die hulp te geven.

Veertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden voor de resolutie. Alleen Rusland onthield zich van stemming. Het nieuwe mandaat voor de missie in Afghanistan geldt voor een jaar.

© ANP 2022