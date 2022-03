Is online gokken legaal in Marokko?

Net als veel andere landen in Afrika, heeft Marokko te maken met een opkomende gokindustrie.

Dit gaat vooral om de fysieke casino’s omdat ze hiermee bekend willen worden als een toeristische bestemming. Terwijl hun casino's nog maar net zijn begonnen, heeft de industrie het punt nog niet helemaal ingehaald dat ze enige vorm van regelgeving hebben voor de online kant van het gokken. Langs deze lijnen zijn ze ook verstrikt geraakt in het maken van wetten die een gratis en algemeen beschikbaar internet promoten, dus het is onwaarschijnlijk dat ze online gokken zullen beperken, alleen maar om het voorlopig te beperken. Er zijn dan ook geen wetten tegen online gokken in het land, wat dus eigenlijk betekent dat een casino online bezoeken in Marokko inderdaad legaal is!

Licenties

Er bestaat momenteel geen licentieproces voor online goksites in Marokko. Er zijn echter tekenen dat een dergelijk proces in de toekomst zou kunnen plaatsvinden, met de manier waarop ze gokken en casino's promoten om toeristen aan te trekken. Het is onduidelijk hoeveel legitimiteit hun vergunningverlenende instantie heeft voor vestigingen op het vasteland, maar omdat ze zo serieus proberen het negatieve stigma van gokken weg te nemen, is de kans groot dat ze oprecht zijn over het willen opruimen van de industrie. Langs deze lijnen zal elk toekomstig licentieproces voor online goksites hoogstwaarschijnlijk zeer legitiem zijn met veel aandacht voor detail. Op het moment is dit dus nog niet het geval, maar het zou kunnen dat dit spoedig verandert!

Spelersbescherming

Omdat Marokko geen licentieprocedure heeft, zijn er geen spelersbeschermingen voor iedereen die online gokt. Daarom is het waarschijnlijk een goed idee om bijzonder selectief te zijn met de sites waarmee je online speelt als je vanuit dit land speelt. Hoewel er in dit land geen wetten zijn tegen online gokken, zou dat op een bepaald moment in de toekomst kunnen veranderen als ze het standpunt innemen dat sommige landen hebben dat online gokken het marktaandeel van hun fysieke vestigingen zou kunnen afnemen. Momenteel lijkt het er desondanks niet op alsof er een wetsverandering op het gebied van online gokken aan zit te komen in Marokko, maar dit kan natuurlijk snel veranderen.

Zelfs met dat als een kleine mogelijkheid, ziet het er over het algemeen goed uit voor spelers uit Marokko. De overheid lijkt gokken te omarmen als een manier om spelers entertainment te bieden en tegelijkertijd inkomsten voor hun schatkist op te bouwen. Dit is precies hoe dingen moeten worden gedaan om de bescherming van spelers te maximaliseren en de spellen zo legitiem en veilig mogelijk te houden. Mogelijk gaan er binnenkort wel wetten komen om spelers te beschermen, waardoor de online casino’s licenties moeten krijgen. Hier lijkt op het moment desondanks nog geen sprake van te zijn, dus het is zeker mogelijk om tegenwoordig legaal online te gokken in Marokko! Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om naar een van de fysieke casino’s te gaan in dit land, het is maar net wat je liever hebt.

