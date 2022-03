Marokko: 74% ontevreden over mensenrechten maar vertrouwen in justitie en leger neemt toe

Justitie, veiligheids- en militaire instellingen genieten nog steeds het hoogste niveau van vertrouwen in Marokko.

Dat blijkt uit de Vertrouwensindex 2022 uitgegeven door het Marokkaanse Instituut voor Beleidsanalyse. Het rapport bevestigt dat niet-gekozen overheidsinstellingen veel vertrouwen genieten in vergelijking met gekozen instellingen.

Onderzoek onder 1.500 respondenten toont aan dat 95 procent vertrouwt in de krijgsmacht, het aantal is hoger dan verleden jaar (89 procent). 79 procent van de ondervraagden geeft zelfs aan "volledig vertrouwen" te hebben in het leger en 16 procent spreekt van "enigszins vertrouwen".

Ook het vertrouwen in de politie is toegenomen, van 86 procent in 2020 naar 92 procent in 2021. Het percentage is verdeeld tussen 65 procent die de politie "volledig vertrouwt" en 27 procent die het "tot op zekere hoogte vertrouwt".



Het vertrouwen in de rechterlijke macht is met 79 procent lager dan het vertrouwen in de krijgsmacht en de politie (40 procent volledig vertrouwen, 39 procent vertrouwt tot op zekere hoogte).

Ruim 80 procent heeft vertrouwen in het openbaar onderwijs in Marokko, hoger dan het vertrouwen in particulier onderwijs (76 procent).



Niet geheel onverwachts ligt het sentiment in de gezondheidszorg anders: 56 procent spreekt vertrouwen uit in de publieke sector, terwijl 44 procent dat "niet" of "helemaal niet" vertrouwt. Daarentegen stijgt het vertrouwenspercentage in de particuliere zorg tot 79 procent.

De meerderheid van de Marokkanen (74 procent) is niet tevreden met de rechten van de mens in Marokko. 48 procent is van mening dat mensenrechten "weinig" gerespecteerd worden en 26 procent vind dat ze "helemaal niet" worden gerespecteerd.

Zo'n 8 procent zegt dat het wel goed zit met de mensenrechten in Marokko en 18 procent spreekt zelfs van "veel respect" voor de mensenrechten in het land.

