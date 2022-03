Sanchez onderhandelt met Tebboune over doorstart EMPL

De Spaanse regering onderhandelt met de Algerijnse autoriteiten over de hervatting van gasleveringen via de Maghreb-Europe gaspijpleiding (EMPL).

Dat melden ingewijden aan de Spaanse economische nieuwsdienst Merca 2. Er zouden "op het hoogste niveau" gesprekken hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de twee regeringen met het oog op de hervatting van EMPL.

Ingewijden zeggen optimistisch te zijn, vooral na een telefoongesprek tussen de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez en zijn Algerijnse ambtgenoot Abdelmadjid Tebboune.

De EMPL-gaspijpleiding werd tot november vorig jaar gebruikt om Spanje en Portugal te voorzien van Algerijns gas maar door diplomatieke onenigheid tussen Rabat en Algiers besloot de Algerijnse regering om het contract met Marokko te beëindigen. De pijpleidingen lopen voor het grootste deel via Marokko en verbinden Afrika met Spanje via de Straat van Gibraltar.



Het Algerijnse besluit om het gascontract niet te verlengen heeft tot nu toe weinig invloed gehad op de bevoorrading van de Spaanse energiemarkt. Madrid compenseerde de afgenomen Algerijnse gaslevering door aan te kloppen bij de Verenigde Staten (VS).

In februari produceerde Spanje 12.472 gigawattuur (GWh) uit vloeibaar aardgas (LNG) die met behulp van de VS werd verkregen, dat is 33 procent van de energiebehoefte in Spanje, tegenover 8.801 GWh die werd opgewekt met Algerijns gas, ofwel 23,2 procent.



VS helpt

De invasie van Rusland op Oekraïens grondgebied biedt de Spaanse premier de kans om zijn internationale status bij de regering-Biden te versterken. Zelfs vóór het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was de VS actief op zoek naar alternatieven voor Russisch gas en olie, met name om de Europese Unie (EU) te bevoorraden.

Na Qatar heeft Washington aangeklopt bij Venezuela. De Amerikanen waren bereid afstand te doen van sancties die de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in april 2019 had opgelegd aan het Zuid-Amerikaanse land. Door de sancties is het voor Amerikaanse bedrijven verboden om Venezolaanse olie te importeren.



De Venezolaanse president Nicolas Maduro maakte vorige week bekend een ontmoeting te hebben gehad met een delegatie van hoge Amerikaanse functionarissen om de hervatting van de export te bespreken.

VS hoopt op hervatting EMPL

De VS hoopt echter op een doorstart van EMPL en steunt het initiatief van Sanchez om president Tebboune te overtuigen de gasleveringen via de peperdure gaspijpleiding te hervatten. Sinds haar aankomst in Algiers begin februari heeft de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, Elizabeth Moore Aubin, de kwestie meermaals aangekaart bij president Tebboune, premier Aymen Benabderrahmane en buitenlandminister Ramtane Lamamra.

Vooralsnog ontvangt zowel de Spaanse als de Amerikaanse diplomatie nul op het rekest. Algerije heeft tot dusver de heropening van EMPL uitgesloten. Desondanks deed de Algerijnse regering een concessie aan de Amerikanen en stemde ermee in de Russische invasie van Oekraïne te kwalificeren als een "met voorbedachten rade en ongerechtvaardigde aanval van Poetin op het Oekraïense volk", aldus het kantoor van de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken in een persbericht dat op 10 maart werd gepubliceerd.

