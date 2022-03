Gerechtelijk onderzoek onthult betrokkenheid premier Sanchez in zaak Brahim Ghali

De Spaanse premier Pedro Sanchez is betrokken geweest bij de omstreden verwelkoming van Polisario-voorman Brahim Ghali.

Dat zijn de bevindingen van onderzoeksrechter Rafael Lassala, verantwoordelijk voor het proces over de aankomst van de separatistenleider in Spanje in april 2021.

Volgens het Spaanse dagblad El País is de rechter van mening dat Ghali's aanwezigheid op Spaans grondgebied werd gecoördineerd door functionarissen van de belangrijkste ministeries van de staat, onder leiding van regeringsleider Sanchez.

De Spaanse premier zou eigenhandig toestemming hebben gegeven voor het toelaten van Ghali nadat de Algerijnse autoriteiten de toenmalige buitenlandminister Arancha González Laya daar om hadden gevraagd. De relatie tussen Ghali en Sanchez zorgde vorige maand nog voor ophef in Madrid nadat de twee elkaar kort spraken tijdens de EU-Afrikatop in Brussel.



Onderzoeksrechter Lassala liet ook weten dat tot dusver niet kon worden bewezen dat González Laya of haar stafchef betrokken waren bij de fraudezaak. Ghali kwam Spanje binnen onder een andere identiteit.

De aanwezigheid van Ghali in Spanje zorgde wekenlang voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Marokko was verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van de militante separatisten te ontvangen. De Spaanse onverschilligheid in de Marokkaanse soevereiniteitskwestie was het begin van de diplomatieke crisis die al sinds april 2021 speelt.

