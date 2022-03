Marokko en Nederland streven naar samenwerking in strijd tegen terreur

Marokko en Nederland zijn in gesprek over het versterken van de bilaterale samenwerking in de strijd tegen het terrorisme.

Dat meldt Huib Mijnarends, hoofd van de afdeling Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mijnarends is onlangs in Marokko geweest voor een ontmoeting met functionarissen van Marokkaanse veiligheidsdiensten om te praten over het versterken van de samenwerking in de strijd tegen het terrorisme.

De Nederlandse antiterreurdeskundige is van mening dat de samenwerking met Marokko mogelijkheden biedt en benadrukt dat internationale samenwerking de effectieve manier is in de strijd tegen terrorisme.

De voormalige buitenlandminister Stef Blok liet zich eerder ook al positief uit over de "toonaangevende strategie" van Marokko in de aanpak van terreur.



Verzoening

Marokko en Nederland maken stappen om een eind te maken aan jaren van spanning en conflict. Marokko benoemde onlangs een nieuwe ambassadeur voor Nederland en de eerste officiële ontmoeting tussen de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Nederlandse ambtgenoot Wopke Hoekstra vond in februari plaats aan de zijlijn van de EU-Afrikatop.

Ook onderzoeken Den Haag en Rabat mogelijkheden voor een uitleveringsverdrag. De twee landen willen zo hun samenwerking op het gebied van veiligheid en justitie versterken.

