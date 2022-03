Autoriteiten Marokko beschuldigd van 'uitzetten' 20 Jemenitische asielzoekers vanuit Nador naar grens met Algerije

De Marokkaanse autoriteiten hebben naar verluidt een twintigtal Jemenitische asielzoekers overgeplaatst vanuit Nador naar de grens met buurland Algerije.

Dat meldt de Marokkaanse Organisatie voor de Mensenrechten donderdag.

De groep zou uit hun appartement in Nador zijn gezet na een politie-inval. Ondanks een geldige asielkaart van het buitenlandministerie en een registratie bij de VN-vluchtelingenorganisatie werd de groep tussen 8 en 11 maart overgeplaatst naar de grensstreek. Een aantal van hen is op eigen houtje teruggekeerd naar Nador.

De mensenrechtenorganisatie noemt de 'deportatie' illegaal en bovendien in strijd met het asielverdrag. De organisatie heeft de kwestie bij verschillende ministeries aangekaart, waaronder Binnenlandse Zaken en Justitie, alsook de Nationale Raad voor de Mensenrechten.



De organisatie betreurt de gang van zaken en omschrijft deze als "een ernstige schending" die afbreuk doet aan "de goede praktijken" die Marokko heeft met betrekking tot het beheer van het immigratie- en asieldossier.

De organisatie zegt ook "met bezorgdheid" te kijken naar de recente gebeurtenissen in Nador waar in de afgelopen weken duizenden sub-Sahara migranten hebben geprobeerd de grens met de Spaanse exclave Melilla over te steken en de daaropvolgende aanhouding van migranten, asielzoekers en vluchtelingen door Marokkaanse veiligheidsdiensten.

