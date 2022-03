Provincie Larache voelt zich buitengesloten en eist vergunning voor cannabisteelt

Een groep inwoners van de provincie Larache heeft minister Abdelouafi Laftit (Binnenlandse Zaken) om toestemming gevraagd om cannabis te mogen telen.

De provincie wil toegevoegd worden aan de lijst van drie provincies die onlangs door de regering zijn aangewezen om legaal cannabis te telen, producten en exporteren.

Om historische en economische redenen kan de provincie Larache niet worden uitgesloten van de lijst, luidt de boodschap van de groep inwoners die door parlementariër Mohamed Hammani (PAM) wordt vertegenwoordigt in zijn schrijven aan minister Laftit.

Volgens de brief zijn cannabisgewassen historisch gezien aanwezig in ten minste acht gemeenten in de provincie Larache, zoals Beni Aârouss, Beni Guerfet of Tazrout.



Volgens Hammani zijn de gewassen altijd het werk geweest van kleine boeren die met de teelt konden voorzien in het grootste deel van hun levensonderhoud. De provincie uitsluiten van legale cannabisteelt staat volgens de PAM-politicus synoniem voor inkomstenverlies, het vernietigen van banen en broodroof.

Vergunning

De regering onthulde eerder deze maand de lijst met provincies, allen in Noord-Marokko, die gemachtigd zijn om cannabis voor legaal gebruik te telen en te produceren. Het gaat om Al Hocaima, Chefchaouen en Taounate. Voorlopig mogen alleen boeren in deze regio's cannabiskwekerijen voor legaal gebruik opzetten en exploiteren.



Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het niet uitgesloten dat ook andere regio's in de toekomst toestemming krijgen. Die toekenning zal echter afhangen van het aantal geïnteresseerde investeerders.

Het is onduidelijk welke criteria het ministerie daarbij zal aanhouden.

© MAROKKO.NL 2022