Marokko: 62% gebruikt internet en 55% van de bedrijven heeft website

98 procent van de Marokkaanse bevolking beschikt over 4G-dekking en 62 procent van de bevolking gebruikt het internet.

Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank over digitale technologie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Volgens het rapport gebruikt 97 procent van de Marokkaanse bedrijven e-mail en beschikt 55 procent over een eigen website.

De invoering van digitale technologieën in Marokko en de rest van Noord-Afrika heeft enorme sociale en economische voordelen en is jaarlijks honderden miljarden dollars waard.

Het rapport merkt op dat volledige digitalisering van de economie het BBP per hoofd van de bevolking in 30 jaar met ten minste 46 procent kan verhogen, dat betekent een langetermijnwinst van ten minste $ 1,6 biljoen.



Het rapport schat dat het BBP per hoofd van de bevolking in het eerste jaar $ 300 miljard zou kunnen bedragen. Deze stijging zal meer uitgesproken zijn in de lage-inkomenslanden van de regio. Het dichten van de digitale kloof kan hier zorgen van een stijging van het BBP van ten minste 71 procent.

Het rapport voorspelt dat de brede toepassing van digitale technologieën de arbeidsparticipatie van vrouwen in 30 jaar kan verdubbelen. De werkgelegenheid in productiebedrijven zal in 30 jaar met ten minste 5 procent toenemen, wat overeenkomt met ten minste 1,5 miljoen banen in 30 jaar.

