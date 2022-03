Marokko: Ryanair onthult grootste line-up ooit voor zomerprogramma

Ryanair pakt komende zomer groot uit en onthulde donderdag het zomerprogramma voor Marokko; 135 verbindingen, 370 wekelijkse vluchten vanuit 11 landen.

Tot de landen van herkomst behoren België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk, evenals 37 nieuwe routes.

Voor de luchtvaartmaatschappij zal het verhoogde aantal vliegverbindingen een groot aantal toeristen uit alle Europese markten aantrekken. Zo omvat het programma 10 vliegtuigen waarvan 5 in Marrakech, 3 in Fez en 2 in Agadir, 37 nieuwe bestemmingen waaronder Brussel, Lissabon, Londen, Madrid, Parijs en Rome.

De prijsvechter investeert met het zomervluchtschema ruim een miljard dollar in Marokko en zal naar verwachting 5.000 nieuwe banen in het land creëren. "Als Europa's snelst groeiende luchtvaartmaatschappij en met een order voor 210 milieuvriendelijke Boeing 737 8-200's, kan Ryanair het plan van Marokko ondersteunen om de toerisme-industrie de komende vijf jaar te verdubbelen", luidt de verklaring van Ryanair.

Ter gelegenheid van de aankondiging van het zomeraanbod is het bedrijf gestart met een tijdelijke stoelverkoop met tarieven die beschikbaar zijn vanaf 219 DH / 19,99 euro voor reizen tot eind oktober 2022. De aanbieding verloopt zaterdag 19 maart om middernacht.

Ryanair-CEO Eddie Wilson zei vanuit Rabat "verheugd" te zijn om "de groei van het Marokkaanse toerisme te stimuleren met het grootste zomerprogramma ooit".

