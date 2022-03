Verkiezingsklets: president Macron belooft nieuwe leiderschapsstijl

Emmanuel Macron belooft een nieuwe stijl van leiderschap, mocht hij een tweede termijn krijgen als president van Frankrijk.

Het 44-jarige staatshoofd heeft een comfortabele voorsprong in de peilingen. Macrons campagnemotto ‘Met jullie’ betekent volgens hem "een methode voor de lange termijn" om contact te houden met de bevolking en het land zelfvoorzienender te maken.

Tijdens een lange persconferentie in Aubervilliers bij Parijs gaf Macron aan fors te gaan investeren in defensie, waarbij hij zijn inzet voor de Franse belangen in de Europese Unie benadrukte. Hij beloofde het land door het "tijdperk van crisis" te loodsen, verwijzend naar de "tragedie" in Oekraïne en de opwarming van de aarde.

Ook stelde hij een belastingverlaging van jaarlijks 15 miljard euro in het vooruitzicht en bevestigde hij dat de pensioenleeftijd in Frankrijk geleidelijk wordt opgetrokken naar 65 jaar. Macron kondigde bij de presentatie van zijn politieke programma aan verder te gaan met hervorming van de arbeidsmarkt. De politicus wees op de economische groei en de daling van de werkloosheid de afgelopen jaren.



Le Pen

Zijn officiële kandidatuur maakte Macron pas anderhalve week geleden bekend, terwijl de eerste ronde van de presidentsverkiezingen al op 10 april is. Tot nu toe heeft hij nauwelijks campagne gevoerd, maar dat lijkt gezien zijn voorsprong op zijn belangrijkste rivaal Marine Le Pen ook niet nodig. Hij heeft al aangekondigd niet deel te nemen aan debatten met andere kandidaten.

Macron wordt er soms van beschuldigd vanuit een ivoren toren te regeren met bombastische toespraken. De lange persconferentie wordt gezien als een poging zich toegankelijker op te stellen. Hij heeft journalisten de afgelopen vijf jaar op afstand gehouden.



Poetin

Hoewel Macrons (mislukte) pogingen de Russische president Vladimir Poetin ervan te weerhouden Oekraïne binnen te vallen tot minachtende reacties bij tegenstanders leidde, heeft zijn aanpak van de crisis en de coronapandemie wel een soort gevoel van nationale eenheid gecreëerd, waar Macron van profiteert. Het protest van de gelehesjesbeweging is volgens waarnemers mede door zijn toedoen de afgelopen jaren weggeëbd. "We moeten ongelijkheid bij de wortels aanpakken", aldus Macron.

Als geen enkele kandidaat een absolute meerderheid van de stemmen krijgt tijdens de eerste verkiezingsronde op 10 april, volgt twee weken later een nieuwe ronde tussen de twee populairste deelnemers. Als Macron wint, heeft hij vervolgens een zege van zijn La Republique en Marche-partij nodig bij de parlementsverkiezingen in juni om zijn programma krachtig te kunnen uitvoeren.

