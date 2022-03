Ruim 70.000 Marokkanen kregen in 2020 nationaliteit EU-land

In 2020 verkregen zo'n 68.900 Marokkanen de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU)

Marokkanen zijn daarmee de grootste groep van buiten de EU die in 2020 de nationaliteit van een EU-land hebben verkregen.

In totaal ontvingen 729.000 burgers in 2020 de nationaliteit van een EU-land, daarvan is zo'n 9,3 procent van Marokkaanse komaf, meer dan het aantal Syriërs (50.200), Albanezen (40.500) en Roemenen (28.700). Ruim 86 procent van de naturalisaties vond plaats in Spanje, Italië en Frankrijk.

Desondanks lieten belangrijke gastlanden een daling zien in tegenstelling tot 2019. Zo naturaliseerde Frankrijk in 2020 ruim 23.000 minder burgers dan een jaar eerder, Duitsland -20.800 en België -6.700.



Ook EU-onderdanen laten zich naturaliseren in een ander EU-land. In absolute aantallen staan de Spanjaarden bovenaan met 27.300 nieuw verkregen naturalisaties, gevolgd door Nederlanders (+21.800), Zweden (+16.000) en Portugezen (+11.000).

In procenten staat Zweden met 8,6 procent bovenaan, gevolgd door Portugal (5,4 procent) en Nederland (4,8 procent).

