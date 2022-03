Marokko-VS: Blinken begin mei in Rabat verwacht

marokko 18 mrt 15:14

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, wordt in mei in Marokko verwacht om de vergadering van de Global Coalition against Daesh voor te zitten.

De Anti-ISIS-coalitie werd in 2014 opgericht met als doel een einde te maken aan terreurgroep Daesh en verenigt momenteel meer dan 80 landen en internationale organisaties. De coalitie houdt zich onder meer bezig met militaire operaties, contrapropaganda, de strijd tegen de financiering van terrorisme en buitenlandse terroristische strijders, evenals hulp bij de stabilisatie en wederopbouw van bevrijde gebieden. Buitenlandminister Nasser Bourita en Blinken ontmoetten elkaar vorig jaar voor het eerst tijdens de bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie in Rome.

Het aanstaande bezoek van Blinken komt na het bezoek van de Amerikaanse staatssecretaris Wendy Sherman begin maart. Sherman had een ontmoeting met Bourita en spraken onder meer over de tripartiete overeenkomst met Israël en over de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. Blinken zal naar verwachting ook deelnemen aan de bijeenkomst van het Afro-American Economic Forum dat in juli in Marrakech zal plaatsvinden. © MAROKKO.NL 2022