Brussels Airport onthult ongekend zomerseizoen voor Marokko

Brussels Airport kondigde donderdag de lancering aan van een ongekend zomerseizoen voor Marokko.

De luchthaven zal 83 wekelijkse vluchten aanbieden naar 10 bestemmingen in Marokko.

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) zal in juli 31 wekelijkse vluchten uitvoeren naar zeven bestemmingen en Air Arabia vliegt wekelijks 17 keer naar 4 bestemmingen. TUI fly biedt 17 wekelijkse vluchten naar acht bestemmingen en Brussels Airlines vliegt tien keer per week op Marokko naar vier bestemmingen.

Prijsvechter Ryanair zal 3 wekelijkse vluchten naar Marrakech aanbieden en nieuwkomer Corendon Airlines zal met 5 wekelijkse vluchten richting Al Hoceima en Nador vliegen.



Volgens Brussels Airport wordt wekelijks 19 keer gevlogen op Casablanca en Nador. Tanger telt 14 wekelijkse vluchten, Marrakech (10), Oujda en Rabat (5 elk), Fez (4), Agadir en Al Hoceima (4 elk) en Tetouan (2).

Brussels Airport is een van de belangrijkste Europese luchthavens en verwelkomde in 2021 ruim 9,4 miljoen passagiers (26,4 miljoen in pre-pandemisch 2019).

