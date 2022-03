Marokko: Politieonderzoek naar jongeman die zichzelf in brand stak op Facebook Live

De politie in Casablanca reageert op schokkende beelden van een jongeman uit Casablanca die zichzelf in brand stak tijdens een Facebook Live-sessie.

Volgens de politie had het slachtoffer, Zakaria, een geschil met een groep dagloners op de groothandelsmarkt in Casablanca.

Twee mannen eisten een commissie over zijn inkomsten die hij maakte met de verkoop van vis. Zakaria deed 2 maart aangifte op het politiebureau van Moulay Rachid nadat hij fysiek werd mishandeld door de twee mannen.

Volgens de politieverklaring resulteerde de aangifte van Zakaria in de arrestatie van de twee verdachten, waarvan één inmiddels op borgtocht vrij is. De ander verkeert nog in voorarrest omdat hij in het bezit was van cannabis. Hun hoorzitting is vastgesteld op 23 maart. Ook zegt de politie ​​veldonderzoek te hebben gedaan naar de omstandigheden van het geschil en zijn vier getuigen gehoord.



Zakaria voelde zich echter in de steek gelaten door de politie en uit onmacht en frustratie stak hij zichzelf eerder deze maand in brand. In de Facebook Live-video beschuldigde Zakaria de politieagenten van corruptie.

Beelden van het incident werden gedeeld op sociale netwerken, hij liep derdegraads brandwonden op en is woensdag aan zijn verwondingen overleden.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

