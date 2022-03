Rutte naar Ankara voor overleg met president Erdogan

Premier Mark Rutte reist dinsdag naar Ankara voor overleg met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De relatie met Turkije is de afgelopen jaren zeer moeizaam geweest. Erdogan probeert de afgelopen tijd de banden weer aan te halen met meer landen waarmee hij gebrouilleerd was.

Vorig jaar oktober dreigde Erdogan nog de Nederlandse ambassadeur het land uit te zetten. Dat was een reactie op een verklaring van tien ambassadeurs waarin zij opriepen om de Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala op vrije voeten te stellen.

De zaak liep uiteindelijk met een sisser af nadat de ambassadeurs hadden beloofd zich niet meer te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. Volgens Erdogan deden ze daarmee een stap terug "van de laster tegen ons land". Ze zouden nu hun lesje wel hebben geleerd, zo liet hij blijken: "Ze zullen voortaan voorzichtiger zijn.".



Al jaren zijn de verhoudingen moeizaam. Dat heeft te maken met de superieure houding van het westen en het autoritaire beleid van Erdogan. Ook buitenlandse militaire avonturen van Turkije in Libië, Syrië en Azerbeidzjan vielen niet goed in het bemoeizuchtige Den Haag.



Dieptepunt

Een dieptepunt in de relatie vond plaats in 2017 toen Nederland weigerde Turkse bewindslieden hier campagne te laten voeren. Het leidde ertoe dat Nederland een Turkse minister het land uitzette. Erdogan beschuldigde Nederland toen van nazisme. Rutte noemde Erdogan hysterisch.

De banden werden een jaar later weer hersteld, maar echt warm werden ze nooit. Rutte was sindsdien niet in Ankara, maar heeft de afgelopen tijd wel een paar lange gesprekken met Erdogan elders gevoerd. "De persoonlijke verhoudingen zijn altijd goed gebleven", zei Rutte na de ministerraad.



Telefoongesprek

Volgens de premier is het belangrijk dat landen binnen de NAVO intensief met elkaar in gesprek blijven. "Turkije is van groot belang voor de verdediging van de oostflank", zei hij. Duitsland heeft als een van de weinige Europese landen intensief contact met Turkije. Dat moet door meer landen gebeuren, vindt Rutte.



Hij heeft onlangs in een telefoongesprek met Erdogan gezegd snel langs te komen. Dat bezoek komt nu in de aanloop naar de NAVO-top goed uit, aldus de premier. Bovendien is Erdogan een van de weinige leiders die op het ogenblik contact heeft met de leiders in Moskou en Kiev.

Eerder dit jaar zochten Turkije en Israël al toenadering tot elkaar. Dat is een oude bondgenoot van Turkije, maar de afgelopen jaren was de relatie zeer verzuurd. Ook met buurlanden Armenië en Griekenland zoekt Ankara een betere relatie. De economie van Turkije verkeert al langer in zwaar weer.

