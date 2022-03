Madrid buigt: Spaanse premier prijst Marokkaanse autonomieplan Sahara in brief aan Mohammed VI

Spanje beschouwt het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara als "meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de beslechting van het geschil".

Dat schrijft de Spaanse premier Pedro Sanchez vandaag in een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed VI.

De Spaanse leider geeft aan een nieuwe relatie met Marokko te willen opbouwen die gebaseerd moet zijn op "transparantie, permanente communicatie en wederzijds respect".

De Spaanse regeringsleider hoopt dat beide partijen af kunnen zien van "eenzijdige acties" en dat beide regeringen voortaan zullen handelen "in het belang van alles wat we delen". Hij benadrukte dat de twee landen "nauw verbonden zijn door banden van liefde, geschiedenis, geografie, interesses en gemeenschappelijke vriendschap".



Het is de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zoekt tot Rabat en steun verleent aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

Sanchez sprak zijn "zekerheid uit dat de twee volkeren hetzelfde lot delen", en dat "de welvaart van Marokko gekoppeld is aan de welvaart van Spanje en vice versa.". Hij belooft dat Spanje "zal handelen met alle absolute transparantie die verschuldigd is met een geweldige vriend en bondgenoot." en hij verzekert koning Mohammed VI er van dat "Spanje zijn woord zal nakomen".



Ook herhaalde Sanchez zijn "vastberadenheid" om samen te werken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, met name samenwerking om migrantenstromen in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan te beheren.

Sanchez concludeerde in zijn schrijven dat "stappen zullen worden genomen om de stabiliteit en territoriale integriteit van de twee landen te waarborgen.".

