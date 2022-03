Rabat reageert positief op olijftak Madrid

marokko 18 mrt 17:48

De brief van de Spaanse premier Pedro Sanchez aan koning Mohammed VI is met "veel waardering" ontvangen in Rabat.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagmiddag. De Spaanse leider schreef vrijdag in een brief aan de Marokkaanse koning dat Madrid het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara steunt en graag een nieuwe relatie wil opbouwen met Marokko. Ook beloofde hij dat Spanje zal handelen met "alle absolute transparantie" en dat "Spanje zijn woord zal nakomen". Het is de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zoekt tot Rabat en steun verleent aan het Marokkaanse autonomieplan voor de zuidelijke regio's en daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

Het buitenlandministerie in Rabat laat weten dat de olijftak van Madrid het mogelijk maakt om een ​​lange routekaart in het vooruitzicht te stellen waarin de verzoeningswens van koning Mohammed VI centraal zal staan. In zijn troonrede in augustus vorig jaar sprak de Marokkaanse monarch over de crisis met Spanje en zijn wens om de betrekkingen met het Zuid-Europese buurland te herstellen en "constructieve en evenwichtige betrekkingen" aan te knopen.

Het buitenlandministerie laat weten dat nog vóór aanvang van de vastenmaand Ramadan een ontmoeting plaats zal vinden tussen buitenlandministers Nasser Bourita en José Manuel Albares. Later zal ook de Spaanse premier Sanchez een formeel bezoek brengen aan Marokko, aldus het ministerie. © MAROKKO.NL 2022