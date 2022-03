Biden wijst Xi op 'gevolgen' als China Rusland steunt in oorlog

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping gewezen op de "gevolgen" van elke steun aan Rusland in zijn oorlog tegen buurland Oekraïne, zei het Witte Huis vrijdag.

Dat deed Biden in een bijna twee uur durend videogesprek tussen de twee wereldleiders, waarin behalve Oekraïne ook Taiwan en de relatie tussen de VS en China aan bod kwamen.

Over de netelige kwestie van Taiwan zei Biden tegen Xi dat het Amerikaanse beleid ten aanzien van Taiwan niet is veranderd, en hij benadrukte dat de Verenigde Staten zich blijven verzetten tegen eenzijdige wijzigingen in de status quo, aldus het Witte Huis.

Voorafgaand aan het gesprek had het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat er "foutieve" signalen van Amerikaanse kant komen over de status van Taiwan, dat Beijing beschouwt als een deel van zijn grondgebied.



Xi zei tegen Biden dat de meningsverschillen over Oekraïne en Taiwan niet mogen uitmonden in een confrontatie en dat de landen er samen alles aan moeten doen om de verhoudingen weer op "het juiste pad" te krijgen. De sfeer tussen de landen is al langere tijd gespannen, onder meer door de Chinese terughoudendheid in het veroordelen van het Russische militaire ingrijpen en door de Chinese wens om Taiwan in te lijven. De VS steunen juist Oekraïne en willen dat Taiwan een onafhankelijk democratisch bestuurd land blijft.

NAVO

Volgens Xi moeten de VS en China er alles aan doen om wereldvrede te bewerkstelligen. Volgens Chinese staatsmedia hield hij Biden voor dat de topprioriteiten nu het voortzetten van onderhandelingen zijn, het vermijden van slachtoffers, het voorkomen van een humanitaire crisis, het overeenkomen van een wapenstilstand en het "zo snel mogelijk eindigen" van de oorlog. Ook Biden onderstreepte zijn steun voor een "diplomatieke oplossing voor de crisis", aldus het Witte Huis.



Daarin ziet Xi ook een rol voor de NAVO. Die moet volgens hem met Rusland in gesprek gaan om "de factoren achter de Oekraïne-crisis op te lossen". Met dat laatste doelt Xi onder meer op een eventueel NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, waartegen Rusland sterk gekant is.

Biden en Xi waren eensgezind over het belang van het handhaven van open communicatielijnen tussen beide landen. Ook gaven beide presidenten aan dat onderlinge concurrentie, zowel op geopolitiek als economisch vlak, niet de relatie mag domineren.

© ANP 2022