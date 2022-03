Livestream: zo kijk je naar Badr Hari en Jamal Ben Saddik

marokko 19 mrt 11:15

Op zaterdag 19 maart kunnen we gaan genieten van het kickboksevenement GLORY 80 in de Trixxo Arena in het Belgische Hasselt.

De avond staat bol van de spectaculaire gevechten, met twee absolute krakers aan het einde van de avond. Hari komt vandaag weer in actie in Hasselt. Hij neemt het opnieuw op tegen de Pool Arek Wrzosek, van wie hij in september in Ahoy Rotterdam verloor tijdens Glory 78. Hari's nederlaag riep de vraag op of de carrière van Hari wellicht voorbij zou zijn. Hij wil het graag nog eens opnemen tegen Rico Verhoeven die al jarenlang de wereldkampioen is bij de zwaargewichten van Glory. De twee kickboksers namen het de afgelopen jaren twee keer tegen elkaar op; twee keer won Verhoeven omdat Hari geblesseerd raakte.

Het wordt voor Ben Saddik zijn eerste optreden na een heroïsch gevecht met Verhoeven van eind oktober. De Marokkaanse Belg dwong de Brabander tot het uiterste en takelde hem flink toe. Toch moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Brabander. Ben Saddik en Rigters troffen elkaar nooit eerder. Voor de hoofdgevechten zullen eerst drie andere partijen te zien zijn. Guerric Billet vs. Nordin Ben Moh;

Ertugrul Bayrak vs. Serkan Özçağlayan);

Tiffany van Soest vs. Manazo Kobayashi;

Arkadiusz Wrzosek vs. Badr Hari;

Levi Rigters vs. Jamal Ben Saddik Helaas kun je Hari en Jamal Ben Saddik dit weekend niet gratis bekijken via een livestream. Wel biedt GLORY de mogelijkheid om de hoofdgevechten van GLORY 80 live te zien via een Helaas kun je Hari en Jamal Ben Saddik dit weekend niet gratis bekijken via een livestream. Wel biedt GLORY de mogelijkheid om de hoofdgevechten van GLORY 80 live te zien via een betaalde livestream . Hiermee kun je ook alle andere wedstrijden van GLORY 80 zien. De exacte tijd dat de hoofdpartijen plaats zullen vinden is nog niet bekend. Om 20:00 uur Nederlandse tijd start Glory 80. © MAROKKO.NL 2022