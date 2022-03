Rusland noemt VS hinderpaal bij onderhandelingen met Oekraïne

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de Verenigde Staten ervan beschuldigd dwars te liggen tijdens de vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev.

"Een deel van de dialoog is verbeterd, maar we hebben steeds het gevoel dat de Oekraïense delegatie bij de hand wordt genomen, hoogstwaarschijnlijk door de Amerikanen, en dat ze niet mag instemmen met de eisen", aldus Lavrov, die meent dat de eisen "minimaal" zijn.

Rusland zei vrijdag nog vooruitgang te zien in de onderhandelingen met Oekraïne over het beëindigen van de oorlog. Volgens de Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski zijn beide partijen "halverwege" een compromis over toekomstige demilitarisering van Oekraïne, een van de eisen van Moskou.

NAVO

De Russen willen ook dat Kiev afziet van het NAVO-lidmaatschap en dat Oekraïne een neutraal land wordt. Volgens Rusland zijn de landen ook op dat gebied dichter tot elkaar gekomen. Andere eisen zijn dat Kiev erkent dat de Krim Russisch is en dat de afvallige regio's Donetsk en Loehansk onafhankelijke staten zijn.

Een Oekraïense woordvoerder sprak juist over "heel moeilijke" gesprekken. Het Westen en Oekraïne beschuldigen Rusland ervan vertragingstactieken toe te passen nu de invasie niet lijkt te vorderen.

© ANP 2022