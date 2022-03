Algerije herroept ambassadeur in Madrid na Spaanse ommezwaai in standpunt Marokkaanse Sahara

De regering van Algerije heeft zaterdag haar ambassadeur in Spanje teruggeroepen voor overleg na het besluit van Madrid om Marokko te steunen in het geschil over de Westelijke Sahara.

Het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt "zeer verrast" te zijn met de opmerkelijke draai van de Spaanse regering.

De Spaanse president Pedro Sanchez schreef vrijdag in een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed VI dat Madrid een nieuwe relatie wil opbouwen met Marokko. Hij beloofde dat Spanje zal handelen met "alle absolute transparantie" en dat "Spanje zijn woord zal nakomen".

Ook beschouwt Madrid het Marokkaanse autonomieplan als "meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de beslechting van het geschil". Volgens de autonomievoorstellen, die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.



De Spaanse steun voor de plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie. Madrid pleitte lange tijd voor een referendum onder de lokale bevolking over de toekomst van de regio. Betrokken partijen konden het echter nooit eens worden over wie deel uitmaakt van het Sahrawi-volk en deel mag nemen aan de volksraadpleging.

Brahim Ghali

De betrekkingen tussen Marokko en Spanje bereikten een dieptepunt nadat Madrid vorig jaar besloot om de omstreden separatistenleider Brahim Ghali te verwelkomen. Algerije had de Spaanse regering verzocht Ghali toe te laten tot het Spaanse grondgebied zodat hij behandeld kon worden aan een coronabesmetting.



Marokko beschouwde de Spaanse verwelkoming als "vijandig" tegenover de geest van partnerschap tussen de twee landen en riep zijn ambassadeur in Madrid, Karima Benyaich, terug. In een poging om de betrekkingen met Marokko te herstellen verving de Spaanse regering voormalig minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya.

In de afgelopen maanden heeft Spanje verschillende pogingen ondernomen om zijn wankele diplomatieke betrekkingen met Marokko te herstellen maar Rabat heeft meermaals laten weten een "groot gebaar" van Madrid te verwachten alvorens kan worden overgegaan tot het herstellen van de betrekkingen.



Algerije

Buurland Algerije heeft zich altijd verzet tegen de ambities van Marokko en verleent financieel en militaire steun aan de gewapende separatisten van het Polisario-Front. Het besluit van Algerije om de eigen ambassadeur in Spanje terug te roepen weerspiegelt een mogelijke breuk in de diplomatieke betrekkingen tussen Madrid en Algiers.

Het herroepen van de Algerijnse ambassadeur komt op het moment dat Sanchez met de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune onderhandelt over het herstellen van gasleveringen via de EMPL-gaspijpleiding die Algerije, via Marokko, verbindt met het Spaanse vasteland.

