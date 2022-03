Saoedi-Arabië: horeca blijft gesloten tijdens Ramadan, ook voor buitenlanders

Saoedische autoriteiten hebben vrijdag ontkent dat cafés en restaurants in het Islamitische land eten zullen serveren aan buitenlanders en toeristen tijdens de vastenuren in Ramadan.

De autoriteiten reageren daarmee op nepnieuws dat de afgelopen week de ronde deed op sociale netwerken.

Volgens de geruchten mogen restaurants maaltijden serveren tijdens de vastentijd. De nepberichten citeerden een officiële brief die vanuit de autoriteiten zou zijn verspreidt. In de brief werden restaurants verzocht om gordijnen en dekens te installeren om tijdens de ramadan overdag eten te kunnen serveren. De autoriteiten ontkrachten het nieuws en laten weten dat de brief niet afkomstig is van de regering.

Saoedi-Arabië staat toe dat restaurants tijdens Ramadan alleen een paar uur voor het ontbijt of de iftar-maaltijd afhaalmaaltijden serveren, meldden veel Saoedische verkooppunten.



Ramadan begint naar verwachting op 2 april in Saoedi-Arabië. Net als andere landen met een moslimmeerderheid, moet het Golfland de officiële datum van Ramadan echter nog bevestigen door middel van maanwaarneming.

Ramadan is een van de heiligste maanden in de islam, en de vieringen ervan vereisen dat gelovigen elke dag van zonsopgang tot zonsondergang vasten - zich onthouden van eten, drinken en seksuele activiteit. De vastenmaand duurt 29 of 30 dagen.

