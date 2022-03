Polisario: 'Madrid gezwicht voor chantage Rabat'

Het Polisario-Front zegt dat de Spaanse regering is gezwicht voor "politieke chantage" door Rabat.

De afscheidingsbeweging bekritiseert het nieuwe standpunt van Madrid over de Westelijke Sahara.

De Spaanse president Pedro Sanchez schreef vrijdag in een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed VI dat Madrid het Marokkaanse autonomieplan als "meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de beslechting van het geschil".

Volgens de autonomievoorstellen, die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie, en pleitte voor een referendum onder de lokale bevolking over de toekomst van de regio.



In een opmerkelijke draai liet de Spaanse leider vrijdag weten het plan van Marokko te steunen en een nieuwe relatie met Marokko te willen opbouwen die gebaseerd moet zijn op "transparantie, permanente communicatie en wederzijds respect". Het is de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zoekt tot Rabat en steun verleent aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

Polisario

In een eerste reactie op de brief van Sánchez bekritiseerde het Polisario-Front het nieuwe Spaanse standpunt en beweert dat deze "niet overeenkomt met de politieke en juridische verantwoordelijkheid" van Spanje.



"Het standpunt van de Spaanse regering is absoluut in tegenspraak met de internationale legitimiteit. De Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, het Internationaal Gerechtshof, het Hof van Justitie van de EU en alle regionale en continentale organisaties erkennen niet allemaal de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara", meldt het Front in een persbericht.

Het Front doet een beroep op de Spaanse politiek om druk uit te oefenen op de Spaanse regering en Madrid te dwingen haar verantwoordelijkheden te nemen zodat "deze ernstige fout" recht kan worden gezet.

