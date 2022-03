Spaanse buitenlandminister Albares vóór aanvang Ramadan naar Marokko: crisis met Rabat is voorbij

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares zei vrijdag tijdens een persconferentie dat de crisis met Marokko "definitief" is beëindigd.

"Vandaag gaan we een nieuwe fase in in de betrekkingen met Marokko en beëindigen we definitief een crisis met een strategische partner", zei Albares vrijdagavond tijdens een persconferentie in Barcelona.

Deze nieuwe fase zal gebaseerd zijn op "wederzijds respect, respect voor overeenkomsten, de afwezigheid van unilaterale acties, transparantie en permanente communicatie", drong hij aan. De buitenlandminister herhaalde de woorden die president Pedro Sanchez gebruikte in zijn schrijven aan koning Mohammed VI.

De Spaanse minister-president schreef vrijdag dat Madrid het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara als "meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de beslechting van het geschil". Ook liet hij weten dat Madrid een nieuwe relatie wil opbouwen met Marokko en beloofde dat Spanje zal handelen met "alle absolute transparantie" en dat "Spanje zijn woord zal nakomen".



Het was de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zoekt tot Rabat en steun verleent aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

Betrekkingen

Tijdens het persoptreden zei Albares dat de stabiliteit en welvaart van de twee landen "nauw met elkaar verbonden" zijn. De handel tussen Spanje en Marokko bedraagt jaarlijks € 16 miljard en daarmee is Marokko de op twee na grootste economische partner van Spanje buiten de Europese Unie (EU), zei Albares, eraan toevoegend dat de handel ondanks de coronapandemie is blijven groeien.



"De Spaanse export naar Marokko is in 2020/2021 met 29 procent gestegen, 17.000 Spaanse bedrijven hebben handelsrelaties met Marokko en 700 zijn er gevestigd. Meer dan 800.000 Marokkanen wonen perfect geïntegreerd in Spanje en dragen bij aan het creëren van onze welvaart", zei hij.

"Deze nieuwe fase zal worden ontwikkeld (...) op basis van een duidelijke en ambitieuze routekaart om de stabiliteit en soevereiniteit, territoriale integriteit en welvaart van onze landen te garanderen", bevestigde de Spaanse minister en verzekerde dat Madrid en Rabat "deze nieuwe fase zullen benaderen met de vastberadenheid om alle gemeenschappelijke uitdagingen samen aan te gaan". Albares noemde als voorbeeld het beheer van de migratiestromen in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.



Langverwachte ontmoeting

Nog voor 2 april, voor aanvang van de vastenmaand Ramadan, wil Albares Rabat bezoeken om de reis van Sanchez voor te bereide. Het bezoek van de Spaanse premier moet de routekaart voorbereiden voor de nieuwe fase in de bilaterale betrekkingen.

Albares liet ook weten dat hij vrijdagmiddag gesprekken had met Yolanda Diaz, tweede vice-president van de regering, de president van de Canarische Eilanden en met de presidenten van de autonome steden Ceuta en Melillia.

Albares ontkende echter dat de ommedraai voor verdeeldheid zorgde met coalitiepartner Podemos. "Er is totale eenheid binnen de regering waarin de belangen van de Spanjaarden moeten worden verdedigd in tijden die zo krampachtig zijn als deze", aldus Albares in een reactie tegenover persbureau Europa Press.

