Verhoeven na rellen België: schande voor sport

Kickbokser Rico Verhoeven noemt de supportersrellen rond het kickboksgala van zaterdagavond in het Belgische Hasselt "een schande voor de sport".

In een reactie op Instagram zegt de 32-jarige regerend wereldkampioen dat hij de wedstrijd tussen Amsterdammer Badr Hari en de Pool Arkadiusz Wrzosek op televisie aan het kijken was toen het misging op de tribunes. "Ik was geschokt door wat ik zag gebeuren.".

"Woorden kunnen nauwelijks beschrijven hoe boos en teleurgesteld ik ben. Dit mag en kan nooit meer gebeuren", aldus Verhoeven. "Fans in elke sport moeten zich veilig voelen. Vijandigheid is één ding, maar geweld gebruiken om het te uiten is belachelijk."

Vlak voor het gevecht van Hari braken al rellen uit in de Trixxo Arena in Hasselt en na de tweede ronde weer. Poolse voetbalhooligans gooiden stoelen op publiek en staf en zochten de confrontatie met supporters van Hari.



Wrzosek werd in België gesteund door supporters van ADO Den Haag en door Poolse fans. De Poolse kickbokser is een fanatiek aanhanger van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Fans van ADO onderhouden een vriendschappelijke band met supporters van de Poolse club Legia Warschau.

Bewakers hadden moeite om de relschoppers uit elkaar te halen. Op verzoek van de politie besloot organisator Glory de wedstrijd te staken en ook de afsluitende wedstrijd tussen de Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik en de Nederlander Levi Rigters niet meer door te laten gaan.



Glory gaat in samenwerking met de lokale autoriteiten de rellen onderzoeken en de relschoppers straffen en juridisch laten vervolgen.

De organisator laat zondag weten dat er geen toeschouwers ernstig gewond zijn geraakt.

© ANP/Marokko.nl 2022