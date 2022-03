Marokkaanse ambassadeur voor Spanje keert terug naar Madrid

De Marokkaanse ambassadeur voor Spanje, Karima Benyaich, is zondag teruggekeerd naar haar post in Madrid.

"Het is mij een genoegen om weer in Madrid te gaan werken en de betrekkingen tussen Spanje en Marokko te versterken.", zei Benyaich zondag tegen de Spaanse nieuwsdienst Ivy Agency.

Benyaich werd zo'n tien maanden geleden teruggeroepen naar Rabat voor overleg. Dat gebeurde in de nasleep van de diplomatieke crisis die werd ingeleid door de Spaanse verwelkoming van Polisario-voorman Brahim Ghali. De zet werd door Rabat gezien als disloyaliteit en een ernstige schending van de onderlinge betrekkingen.

Benyaich liet vandaag weten de terugkeer naar haar post in Madrid met "geluk en tevredenheid" tegemoet te zien en benadrukte dat "crises zich alleen voordoen tussen familieleden.", daarmee verwijzend naar de doorgaans nauwe betrekkingen tussen Madrid en Rabat. Benyaich zei dat de nieuwe fase "een nieuwe pagina" zal openen in de betrekkingen tussen de twee landen.



In antwoord op een vraag over de steun van Spanje inzake het autonomievoorstel voor de Sahara zei Benyaich dat Marokko "de reële waarde" van het gebaar op prijs stelt. "We zijn broederlanden en ik ben vereerd om onze betrekkingen te helpen verdiepen.".

Sahara

De terugkeer van de ambassadeur naar Madrid vandaag maakt een einde aan de lange crisis tussen de twee landen. De Spaanse president Pedro Sanchez schreef vrijdag in een brief aan de Marokkaanse koning dat Madrid het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara steunt en graag een nieuwe relatie wil opbouwen met Marokko.



Ook beloofde hij dat Spanje zal handelen met "alle absolute transparantie" en dat "Spanje zijn woord zal nakomen". Het was de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zocht tot Rabat en steun verleent aan het Marokkaanse autonomieplan voor de zuidelijke regio's en daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. In Rabat werd het nieuws positief ontvangen.

Buitenlandministers

Madrid liet weten dat nog vóór aanvang van de vastenmaand Ramadan een ontmoeting plaats zal vinden tussen buitenlandministers Nasser Bourita en José Manuel Albares.



Verwacht wordt dat in de komende weken Rabat de maatregelen gaat herroepen die tijdens het hoogtepunt van de diplomatieke crisis werden genomen, zoals het hervatten van het maritiem passagiersverkeer vanuit Spanje en Spaanse havens weer opnemen in de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba.

Het is echter nog maar de vraag of grensovergangen met de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla als van oudsher zullen worden geopend. De toegang via de landsgrenzen werd vèr voor de diplomatieke crisis door Marokko beperkt of afgesloten vanwege de smokkelwaar die illegaal Marokko binnenkomt. Na de uitbraak van het coronavirus gingen de landsgrenzen volledig op slot.

