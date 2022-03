Kickbokser Hari betreurt reactie tegenstander na supportersrellen

Kickbokser Badr Hari vind het jammer hoe zijn tegenstander Arkadiusz Wrzosek reageerde op de supportersrellen rondom de wedstrijd tussen de Amsterdammer en de Pool, zaterdagavond.

"Ik betreur het dat mijn tegenstander niet besefte hoe gevaarlijk de houding van zijn fans was", aldus Hari.

De voor Marokko uitkomende Hari zegt op Instagram dat de rellen niets te maken hebben met de waarden van de sport of met organisator Glory. "Het gevecht is gestaakt door een kleine groep hooligans die de avond heeft verpest. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en we moeten hier tegen opstaan.".

Hari bedankte Glory voor de organisatie rond het kickboksgala. De organisatie besloot het gevecht van de 37-jarige Amsterdammer aan het einde van de tweede ronde te staken vanwege de rellen op de tribunes.



Ook de afsluitende wedstrijd tussen de Belg Jamal Ben Saddik en de Nederlander Levi Rigters ging niet meer door.



ADO Den Haag

Wrzosek is een groot fan van ADO Den Haag en werd in Hasselt gesteund door supporters van de club uit de Keuken Kampioen Divisie en door Poolse hooligans.

Er waren ook veel supporters van Hari naar België gekomen. Beveiligers hadden ook nadat het gala was gestaakt nog veel moeite de fans van beide kickboksers uit elkaar te houden.



Hari moest aan het einde van de tweede ronde naar de grond door een knie van Wrzosek tegen zijn kin en kreeg acht tellen. Hij was duidelijk aangeslagen, maar haalde het einde van de tweede ronde

Door de rellen eindigde de wedstrijd daar. Hari zegt nu dat hij zich "sterk, goed voorbereid en klaar voelde om het gevecht te winnen".

