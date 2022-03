Zelenski uit kritiek op regering Israël inzake Russische inval

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondag via een videoverbinding de leden van de Knesset toegesproken en kritiek geuit op de terughoudendheid van Israël inzake de Russische inval.

De regering in Jeruzalem heeft tot dusver nog geen sancties getroffen tegen het Kremlin en ook geen wapens geleverd aan Oekraïne. "Onverschilligheid is dodelijk", aldus Zelenski.

Zelenski, zelf Joods, zei dat Israël zal moeten leven met de keuzes die het maakt om Oekraïne niet te helpen beschermen tegen het oorlogsgeweld van de Russen. Hij trok een vergelijking tussen het Russisch offensief en de "definitieve oplossing", het 'Endlösung'-plan van nazi-Duitsland voor systematische genocide op de Joden in Europa.

De Oekraïense president stelde de Israëlische onwil aan de kaak om het verdedigingssysteem Iron Dome te leveren aan Kiev. "Iedereen weet dat jullie raketafweer de allerbeste is. En jullie kunnen ons volk absoluut helpen, levens van Oekraïners redden, van Oekraïense Joden", zei Zelenski tegen de parlementariërs.



"Wij kunnen vragen waarom we die wapens niet krijgen van jullie, waarom Israël geen krachtige maatregelen heeft genomen tegen Rusland of geen druk zet op het Russische zakenleven. Hoe dan ook, jullie moeten de keus maken, broeders en zusters, en jullie moeten vervolgens leven met jullie antwoord, volk van Israël.".

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, kwam via zijn woordvoerder met een reactie op de speech van Zelenski. "Ik herhaal mijn veroordeling van de aanval op Oekraïne en bedank president Zelenski voor het schetsen van de benarde situatie van de Oekraïense bevolking en het delen van zijn gevoelens met de leden van de Knesset en de regering. We blijven het Oekraïense volk helpen zo veel we kunnen. We zullen mensen die de gruwelen van oorlog ervaren nooit de rug toekeren."

